Aggredito e rapinato da prostituta vicino stazione Genova

Si è avvicinato a una prostituta in via Adua, tra la stazione genovese di Principe e il quartiere Dinegro, ma la donna una volta salita in auto lo ha aggredito e rapinato. L'uomo, 61 anni, è stato medicato sul posto mentre della donna è riuscita a fare perdere le proprie tracce. E' successo ieri sera, poco dopo mezzanotte.

L'uomo ha raccontato di essere stato morso a un orecchio dalla donna che nel frattempo gli ha preso il portafoglio con dentro 300 euro. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti della polizia. I poliziotti hanno controllato in zona e hanno ritrovato il portafoglio, vuoto, poco distante in via Mura degli Zingari.



