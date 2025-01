Msc Magnifica salpa da Genova per il sesto giro del mondo

Parte oggi da Genova la sesta crociera intorno al mondo di Msc crociere. Circa 2.300 passeggeri viaggeranno a bordo della Msc Magnifica per 120 giorni toccando 46 destinazioni in 21 Paesi e faranno ritorno a Genova il 3 maggio . E questa volta oltre agli itinerari sempre nuovi, c'è una curiosità: per gli ospiti in viaggio sulla nave "scomparirà" un giorno. "Prima di arrivare in Nuova Zelanda, uno dei nostri giorni non esisterà. Il 3 marzo per noi sarà cancellato dal calendario perché attraverseremo l'antimeridiano di Greenwich" racconta il comandante Pietro Sarcinella, al suo secondo giro del mondo alla guida di una nave di Msc crociere.

Grandi valigie per contenere tutto il necessario per quattro mesi consecutivi fuori casa, l'età media di chi parte è più elevata rispetto alle crociere più brevi, perché difficilmente chi lavora può permettersi di fermarsi così a lungo. Ma c'è anche qualcuno più giovane. Come Sebastian, ad esempio, giovane tedesco in viaggio con mamma e papà, pensionati, che fa lo sviluppatore di software in Germania ma si è preso una lunga vacanza, come aveva già fatto nel 2023 sempre per una crociera attorno al mondo. E succede anche che qualcuno si sia messo in aspettativa dal lavoro o si sia regalato una crociera per cambiare vita o abbia ricevuto un'eredità e ne abbia approfittato per partire. I prezzi per "vedere il mondo senza disfare la valigia" in quattro mesi, partono da 16 mila euro a persona nelle cabine interne per arrivare fino a 35-38 mila euro per le suites. In viaggio ci sono turisti di 60 diverse nazionalità, molti francesi, molti tedeschi, e anche una piccola comunità, circa una settantina, di cinesi. L'itinerario, che cambia ad ogni giro del mondo, questa volta, partendo sempre dal Mediterraneo, superate le colonne di Ercole punterà verso il Sudamerica arrivando a San Salvador de Bahia, rio de Janeiro e Buenos aires, e fra l'altro toccherà le isole Falkland, l'isola di Pasqua, Papeete, Moorea, le coste della Nuova Zelanda, della Tasmania, dell'Australia, le Maldive e le Seychelles, il Madagascar e il Sudafrica, per poi tornare verso l'Italia. Dallo scalo genovese, dove nel 2025 Msc crociere movimenterà circa 1,1 milioni di passeggeri (con 238 scali), il 13% in più rispetto al 2024, partiranno anche le world cruise 2026 e 2027, per cui si sono d poco aperte le prenotazioni. "Siamo particolarmente orgogliosi di questo nuovo itinerario - ha detto Gianni Pilato, area manager di Msc crociere - che conferma, da un lato, il grande successo di pubblico delle crociere intorno al mondo e, dall'altro, la centralità di Genova quale importante hub strategico della nostra Compagnia a livello globale".





