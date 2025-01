Inaugurata a Livellato nuova area atterraggio elisoccorso

È stata inaugurata venerdì sera a Livellato, frazione nel comune di Ceranesi, la nuova area di atterraggio per il servizio di elisoccorso diurno e notturno.

Con quella di Livellato sono 52 i siti di atterraggio in tutta la Liguria, mentre nel 2024 sono stati 1.115 gli interventi tecnico sanitari effettuati, tra primari e secondari (da ospedale a ospedale) grazie al servizio del 118. Altre due aree, a Veppo e a Carro nello Spezzino, sono in cantiere e saranno pronte nei prossimi mesi.

"Grazie a questa nuova base - spiega l'assessore alla Sanità Massimo Nicolò - sarà possibile offrire un servizio sempre più capillare, raggiungere più velocemente i nostri maggiori poli ospedalieri e dare la certezza di un intervento ancora più tempestivo. In questo modo le patologie tempo dipendenti saranno ancora più tutelate, con il servizio di elisoccorso che in questi anni ha rivoluzionato totalmente l'attuale sistema di emergenza, abbattendo di fatto ostacoli di tempistiche e spazialità".



