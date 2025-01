Identificati i resti umani trovati nel bosco a Recco

Hanno un nome i resti rinvenuti ieri in un bosco vicino a via Cotulo in comune di Recco.Si tratta di Mauro Caratti di 67 anni farmacista di Acqui Terme che da dicembre 2023 non aveva più fatto rientro a casa.

Le ultime immagini lo avevano ripreso in stazione ad Acqui mentre saliva su un treno diretto in Liguria. Gli abiti e le scarpe rinvenuti sui resti hanno consentito ai carabinieri di Recco di arrivare all'identificazione del farmacista che non aveva con sé i documenti né il cellulare.



