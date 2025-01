Genoa, a Lecce si ferma Vitinha per infortunio

Ancora un infortunio per il Genoa che ha pareggiato 0-0 con il Lecce in Salento, quinto risultato utile consecutivo in trasferta, ma che come già accaduto ad Empoli, dove si erano fermati Ekuban e Norton-Cuffy, deve fare i conti con problemi fisici di un altro suo elemento.

In questo caso è il portoghese Vitinha il giocatore costretto ad alzare bandiera bianca ed uscire a metà secondo tempo per un problema muscolare. Le prime informazioni che arrivano dal club raccontano di un "risentimento alla muscolatura flessoria destra" e lo stesso giocatore come si è visto anche in diretta si è fermato toccandosi subito la parte anteriore della coscia.

Nel dopo partita Vieira è apparso preoccupato per le condizioni del giocatore spiegando che "non è positivo quando un giocatore esce così".

Lo stesso Vitinha, fino a quel momento uno dei migliori del Genoa, già ad ottobre era stato fermo per cinque partite per un infortunio muscolare e dopo un lungo recupero solo nelle ultime tre era tornato titolare.



