Si perdono nella neve, salvati da Vigili del fuoco

Padre e due figli, dopo aver percorso un sentiero dal versante piacentino per raggiungere Prato della Cipolla, si sono trovati bloccati dal ghiaccio e dalla neve. L'allarme è scattato nel pomeriggio e ha coinvolto nelle ricerche i vigili del fuoco di Genova in supporto all'elicottero Drago, volontari della Croce Rossa di Santo Stefano d' Aveto e del Soccorso Alpino.

Una volta localizzati i tre sono stati raggiunti in un' ora e portati in centro e rifocillati.



