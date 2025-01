Provincia Spezia risana debito pubblico da 16 milioni

La sezione regionale di controllo per la Liguria della Corte dei Conti ha ratificato il piano di riequilibrio finanziario della provincia della Spezia, che è riuscita a risanare un disavanzo di quasi 16 milioni. Lo annuncia il presidente dell'ente Pierluigi Peracchini definendolo "un risultato storico, oggi entriamo in una nuova era, in questi quattro anni abbiamo lavorato con impegno per risolvere il problema del bilancio".

Nello specifico la sentenza della Corte dei Conti ha chiarito che il piano di riequilibrio della provincia della Spezia si proponeva di conseguire il ripristino delle condizioni di equilibrio di bilancio anche tramite il ricorso a una serie di alienazioni mobiliari e immobiliari che si sono solo in minima parte realizzate, ma l'ente è comunque riuscito a raggiungere gli altri macro-obiettivi di risanamento contemplati nel piano.

"Ora il dato è ufficiale e possiamo essere certi che il risultato è stato raggiunto, e che i conti pubblici della provincia della Spezia sono tecnicamente tornati in riequilibrio - sottolinea Peracchini -. Si tratta di una notizia importante che premia il lavoro portato avanti e che ci regala nuove opportunità per le nostre comunità. Si è trattato di un lavoro lungo e complesso. Lo avevamo detto da subito che era l'obiettivo principale del nostro mandato. In questi anni abbiamo lavorato con impegno per risanare i bilanci della provincia che erano stati devastati dall'assurda riforma del 2014 e dalle gestioni di amministrazioni che hanno portato l'ente al limite del dissesto".

"In questi anni gli interventi programmati hanno permesso di realizzare un piano per la messa a norma anti sismica di tutte le scuole superiori spezzine, ma anche di realizzare la messa in sicurezza dei ponti lungo le nostre strade - aggiunge -.

Inoltre, con una programmazione senza precedenti, stiamo portando avanti nuovi progetti come il futuro ponte sul Magra che è strategico per la viabilità provinciale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA