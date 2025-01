A 87 anni va contromano per superare la coda e provoca incidenti

A 87 anni si è messo al volante e per non restare incolonnato ha iniziato a fare una serie di manovre spericolate fino a causare un incidente. L'anziano è stato bloccato dagli agenti della polizia stradale di Chiavari che lo hanno multato e gli hanno ritirato la patente. E' successo il 30 dicembre vicino alla stazione ferroviaria.

Secondo quanto ricostruito l'anziano ha fatto un sorpasso azzardato per superare i veicoli che lo precedevano, imboccando a velocità sostenuta e per diverse centinaia di metri la carreggiata opposta, nonostante la striscia continua, gli attraversamenti pedonali e le intersezioni. L'uomo ha concluso poi la sua corsa danneggiando alcune auto e ferendo un automobilista, portato all'ospedale di Lavagna. Gli agenti lo hanno sanzionato per le numerose infrazioni e gli hanno ritirato la patente.



