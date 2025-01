Pestato a sangue perché ubriaco, indagano carabinieri

Pestato a sangue perché molesto dopo avere bevuto troppo la notte di Capodanno. E' questa l'ipotesi più accreditata dai carabinieri che indagano sull'aggressione subita da un uomo di 43 anni, ecuadoriano, in via Jori nel quartiere Certosa a Genova. La vittima è adesso nel reparto di rianimazione dell'ospedale Galliera. I militari ipotizzano che il pestaggio sia stato opera di una sola persona ma sono ancora in corso gli approfondimenti e l'analisi delle immagini di videosorveglianza della zona per capire se abbiano partecipato altri.

Il quarantenne è stato trovato all'alba del primo gennaio per strada, privo di sensi. Quando i medici del 118 lo hanno raggiunto lo hanno stabilizzato e intubato: in ospedale gli hanno riscontrato fratture al volto e un trauma cranico. L'uomo aveva bevuto molto e, secondo le prime testimonianze, avrebbe molestato alcune persone. Con ogni probabilità una di queste avrebbe reagito massacrandolo di botte.



