Detenuti aggrediscono poliziotta e agente carcere di Sanremo

Una poliziotta e un agente della polizia penitenziaria in servizio presso il carcere di Sanremo sono stati aggrediti in due distinti episodi avvenuti il 31 dicembre scorso. A denunciare l'accaduto è il segretario regionale del UilPa Polizia penitenziaria, Fabio Pagani.

Tutto è successo nel primo pomeriggio della vigilia di Capodanno, quando un detenuto di origine magrebina che pretendeva un colloquio senza l'autorizzazione ha assalito la poliziotta del reparto che è stata trasportata in ospedale e dimessa con prognosi sette giorni per un trauma cranico.

All'Spdc di Imperia, inoltre, un detenuto italiano ha colpito con una sedia l'agente della scorta, che ha riportato lesioni guaribili in sei giorni.



