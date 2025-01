Conti, annuncio dei primi 5 Big ogni sera non seguirà classifica

"Posso dire che la comunicazione dei primi cinque artisti di ogni serata, compresi i finalisti, non seguirà un ordine legato alla reale classifica, ma sarà randomico. Non si saprà, quindi, chi ha ottenuto più voti. In questo modo sarà più sorprendente la proclamazione del vincitore". Lo dice Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del festival di Sanremo, in un'intervista con La Freccia, il magazine di bordo di Fs Italiane, di gennaio.

Conti conferma che "Selvaggia Lucarelli ci sarà, ma non come co-conduttrice del Dopofestival, bensì nel ruolo di ospite fissa per commentare a caldo le serate".

Quanto al cast e al peso delle major sulle scelte del direttore artistico, "non è vero che influiscono, è solo una questione di catalogo: qualche anno fa ciascuna aveva 50 artisti, ora siamo sui 150 circa. Le major - sottolinea Conti - presentano il maggior numero di proposte di livello, ovviamente.

E chi ha i cantanti più forti è avvantaggiato, è una questione di mercato. Credo comunque che ci sia stato un buon equilibrio tra le etichette più famose e quelle indipendenti. Nei pezzi in gara è rappresentato un po' di tutto".

Con 30 artisti in gara, le serate saranno a ritmo serrato: "Ci sarà ovviamente margine per gli ospiti e per fare altro.

Avendo reintrodotto il Dopofestival, al massimo andremo avanti fino all'una: la pubblicità è stata venduta fino a quell'ora. Ma cercherò di finire a un orario decente per passare la linea ad Alessandro Cattelan".

Si è parlato anche degli esclusi: "Colgo l'occasione per sottolineare che Tommaso Paradiso, Sfera Ebbasta e Tiziano Ferro non hanno presentato nulla per Sanremo perché avevano altri progetti", spiega ancora. Ferro è però tra gli autori del pezzo di Massimo Ranieri. "Sì. L'ho scoperto dopo: quando ascolto una canzone non vado a vedere chi l'ha scritta, non voglio essere influenza- to. Alla fine, ho visto che Blanco firma tre brani, uno pure con Mahmood. Tra gli autori figurano anche Tropico e Calcutta". Sul fronte co-conduzioni, dice, "siamo ancora in alto mare".

Infine uno sguardo al 2025: "In primavera, invece di riproporre prodotti consolidati come I migliori anni e Top Dieci, col mio gruppo di lavoro abbiamo tirato fuori Come prima, più di prima, una sfida tra soubrette che sono state grandi protagoniste del varietà, ma ora lavorano principalmente come opinioniste. Non un talent show, ma uno show talent con una giuria che le voterà. Sarà una gara pepata".



