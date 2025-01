Calcio: Genoa a Lecce con un Balotelli in più, ma out in cinque

Vieira ritrova Mario Balotelli per la trasferta di Lecce. Il tecnico del Genoa aveva dovuto rinunciare a SuperMario nella sfida di Empoli per un attacco influenzale che aveva messo ko l'ex City.

Purtroppo però è l'unica buona notizia per l'allenatore francese che dovrà invece fare a meno di ben cinque elementi più uno in dubbio. Sicuri assenti contro la squadra di Giampaolo saranno Messias, Malinovskyi ed Ahanor oltre ai due giocatori che si sono infortunati in Toscana: Caleb Ekuban e Brooke Norton-Cuffy.

Da valutare invece il difensore Matturro, assente nelle ultime due sfide per un trauma alla spalla che si era infortunato in estate durante un'amichevole. Matturro sta forzando il rientro e solo all'ultimo verrà decisa una sua eventuale convocazione.

Potrebbe invece salutare l'attaccante David Ankeye, che con l'apertura del calciomercato è vicinissimo al prestito al Rapid Bucarest.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA