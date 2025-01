Tony Effe, più facile attaccare me che risolvere i veri problemi

"Grazie Roma. Quest'anno è stato molto impegnativo ma anche pieno di soddisfazioni. Il duro lavoro ripaga sempre e il 2024 ne è stato la conferma. Sono stato al centro di polemiche pesanti, accusato di cose che non mi appartengono, ma voi nonostante tutto ci siete sempre". Lo scrive nelle stories di Instagram Tony Effe, ringraziando i fan dopo il sold out del concerto di Capodanno al Palaeur di Roma, organizzato dopo il passo indietro chiesto dal sindaco Gualtieri al cantante - per i testi ritenuti misogini e sessisti - precedentemente annunciato come una delle star del live organizzato dal Campidoglio.

"Sicuramente - sottolinea il trapper, che sarà tra i Big in gara al prossimo festival di Sanremo - è più facile attaccare me che risolvere i veri problemi del nostro paese ed essere stato il capro espiatorio di questi dinosauri mi ha solo dato la forza di continuare a spingere sempre di più. Non ascolterò mai il giudizio di persone che non conoscono né me né la mia musica.

Non vi fermate mai e fate sempre il cazzo che vi pare. Ci aspetta un 2025 spietato. Vi voglio bene", conclude postando alcuni scatti della serata di ieri che, tra ospitate e dj set, ha visto sul palco artisti come Naska, Lazza, Bello Figo, Capo Plaza e Side Baby.



