Titolare locale Bordighera picchiato nella notte di Capodanno

Il proprietario di un locale di Bordighera è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure la scorsa notte in seguito alle lesioni riportate dopo essere stato picchiato. L'uomo, 48 anni, a quanto risulta sarebbe caduto all'indietro battendo la testa dopo essere stato preso a pugni. E' stato trasferito in ospedale a Sanremo e da qui in elicottero al più specializzato centro sanitario del Savonese. Indagini affidate ai carabinieri.





