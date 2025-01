Oltre 35 mila in piazza per ultima serata TriCapodanno

Si è concluso con un successo di pubblico il Tricapodanno di Genova, che ha portato in piazza De Ferrari 80 mila persone nelle tre serate di spettacolo, musica e festa. Nella sola serata di ieri sono stati oltre 35.000 gli ingressi rilevati in piazza. Piene anche le vie limitrofe, via Dante, via XX settembre e via Roma.

"Voglio ringraziare tutti voi per essere qui a festeggiare con noi - ha detto il governatore Marco Bucci pochi istanti prima della mezzanotte - Questa piazza, piena di vita e di entusiasmo, è il simbolo di una Genova che guarda al futuro con speranza e determinazione. È una città che non si ferma mai, una regione che si muove con energia e ambizione. Per il 2025 auguro a tutti salute, serenità e successo: lavoriamo insieme per costruire un futuro sempre migliore per la Liguria e per le prossime generazioni".

"Vedere per tre serate piazza De Ferrari gremita di tantissimi giovani, famiglie e persone di ogni età, genovesi e turisti, che sono venuti a Genova per godersi una serata di grande spettacolo di musica, è stata la migliore cartolina per dare il benvenuto al nuovo anno - ha detto il facente funzioni sindaco di Genova Pietro Piciocchi - Ringrazio tutti i dipendenti del Comune di Genova, i tantissimi volontari, che hanno lavorato per la buona riuscita del Tricapodanno, le forze dell'ordine che ci hanno permesso di trascorrere in sicurezza tre serate di divertimento sano".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA