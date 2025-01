Capodanno, minorenne in ospedale per sospetta overdose

Tra le persone soccorse la notte di capodanno anche una ragazzina di 16 anni, ricoverata all'ospedale Galliera per una sospetta overdose. La minorenne era a casa di amici, a Savignone, dove stava festeggiando l'ultimo dell'anno insieme ad alcuni coetanei. Sono stati proprio loro a chiamare i soccorsi quando la ragazzina ha perso conoscenza. Sul posto è arrivato il personale del 118 con l'automedica. La ragazzina è stata stabilizzata e portata in ospedale in codice giallo, quello di media gravità. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione la ragazza avrebbe bevuto molto ma sono in corso accertamenti per capire se abbia usato droga.



