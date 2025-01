Capodanno, in Liguria quattro feriti per i botti. Uno grave

Feriti in Liguria per i botti di Capodanno. Tra questi il più grave un uomo di Bargagli (Genova) che ha subito l'amputazione di un dito e la semi amputazione di altre due dita. E' stato trasferito al centro specialistico della mano dell'ospedale di Savona. A Rezzoaglio, nel levante genovese, un petardo ha colpito al volto un uomo che ha riportato importanti danni agli occhi. Altri due feriti, più lievi, in centro a Genova e a Cornigliano.

Problemi anche con le intossicazioni da alcol. Due minorenni, uno di 14 e l'altra di 17 sono stati ricoverati in coma etilico all'ospedale di Lavagna. In tutto sono stati una ventina i ragazzi trasportati nei vari pronto soccorso cittadini per abuso di alcol. Durante la notte i vigili del fuoco hanno effettuato più di cinquanta interventi per incendi provocati dal lancio di fuochi di artificio. In via Garrone è bruciato il tetto di un capannone industriale mentre in via Tortosa a preso fuoco un terrazzo.



