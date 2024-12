Esame dna per identificare vittima carbonizzata in incidente

La procura di Imperia ha disposto l'esame del dna nel tentativo di identificare la vittima dell'incidente avvenuto la sera dell'11 dicembre scorso sull'A10, all'interno della galleria Gorleri, tra Imperia e San Bartolomeo al mare. La persona, infatti, è rimasta carbonizzata nell'incendio della propria auto. La targa sembra che fosse irriconoscibile e anche per questo motivo è stato impossibile risalire al conducente e alla provenienza del mezzo, che si era scontrato frontalmente con una cisterna che trasportava vino, in un tratto a doppio senso di marcia. Un frammento di tessuto della vittima sarà acquisito nei prossimi giorni per essere analizzato. In seguito alla spessa coltre di fumo sprigionatasi in galleria, tredici persone sono rimaste intossicate.



