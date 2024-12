Calcio: Sampdoria, col via al mercato scatterà la rivoluzione

Una vittoria che manca dal 27 di ottobre, tre allenatori in pochi mesi e la classifica che fa paura tanto che ad oggi la Sampdoria giocherebbe i play out contro il Frosinone. Una sosta provvidenziale dunque per i blucerchiati che si aspettano proprio dal mercato di gennaio una vera rivoluzione tecnica. Pur nella sconfitta contro il Pisa si sono visti i primi segnali della cura Semplici, adesso però l'obiettivo del club è quello di fornire al tecnico subentrato a Sottil gli uomini giusti per affrontare una seconda parte di campionato per risalire il più possibile in classifica.

Il primo obiettivo come richiesto dallo stesso allenatore proprio dopo la gara con il Pisa è quello di sfoltire la rosa passando dalla trentina di elementi attuali ad un gruppo con 22, 23 giocatori. Dunque vi saranno molte uscite ma vanno considerati anche gli innesti, almeno cinque partendo da due difensori e tre uomini tra centrocampo e attacco e questo porterà gli uomini mercato blucerchiati, a partire dal ds Accardi che potrebbe essere affiancato da un direttore generale, ad un super lavoro.

La lista dei possibili partenti è molto lunga e comprende elementi come Borini, Barreca e Kasami, per i quali è possibile una risoluzione dei contratti. Ma anche Vismara che piace al Crotone, La Gumina che interessa al Bari e Girelli che piace al Pescara primo in serie C. Silvestri, che ha un ingaggio molto elevato ma che ha perso il posto in porta a scapito di Ghidotti, piace a Verona, Empoli e soprattutto Cagliari. Di fatto però tutti si devono sentire a rischio compresi Pedrola, Ricci, Benedetti e Yepes così come Giordano e Vieira.

Le prime indiscrezioni di mercato per quanto riguarda infine i possibil rinforzi riguardano il centrocampista del Monza Valoti, il difensore Folino della Juve Stabia mentre nel reparto offensivo Gyktjaer del Venezia e il sogno Lapadula, attualmente al Cagliari ma poco utilizzato, pronto a scendere anche in serie B per la Sampdoria.



