Bucci fa auguri ai liguri 'determinazione per avere risultati'

"Cari cittadini della Liguria siamo giunti all'ultimo giorno del 2024, il giorno in cui si pensa all'anno passato e in cui si mettono in cantiere i propositi per il prossimo anno. Auguro a tutti voi e a tutti noi un 2025 di successo, serenità e voglia di arrivare a migliorarsi sempre più, in una grande regione internazionale come la Liguria".

Questo l'augurio del presidente della Regione Liguria Marco Bucci nel suo discorso di fine anno affidato ai social.

"Noi liguri - ha continuato Bucci - siamo abituati da generazioni a lavorare duro, a non parlare troppo, ma fare le cose che sono importanti; siamo abituati a navigare per mare anche quando ci sono le onde e con il vento contrario, ma sappiamo come fare e nella storia abbiamo sempre raggiunto grandi successi, proprio per la nostra determinazione, la voglia di raggiungere i risultati e il fatto che lo facciamo non solo per noi, ma per nostre famiglie e i nostri figli. Ecco, è questa determinazione che auguro a tutti noi per il prossimo anno e i prossimi anni, per far sì che si possano raggiungere risultati importanti che noi vogliamo per la nostra regione".

Nei suoi auguri il presidente Bucci ha indicato le priorità per la Liguria: "vogliamo le nuove infrastrutture, vogliamo una sanità degna della qualità di vita della Liguria, vogliamo lavoro per tutti e che sia un lavoro che serva per mantenere la propria famiglia e che sia sufficiente per poter ambire a tutte le nostre volontà e aspirazioni. Questo è quello che pensiamo sia opportuno per i prossimi anni e per questo lavoreremo e ci tireremo su le maniche". Bucci ha concluso augurando a tutti un anno di serenità, fondamentale per raggiungere i risultati. "Una serenità - ha concluso Bucci - che sia dovuta al fatto che siamo liguri, che ci vogliamo tutti bene l'un con l'altro e lavoriamo tutti assieme per lo stesso obiettivo. Se faremo così creeremo una grande regione internazionale, daremo vita al futuro che si aspettano i nostri figli e le prossime generazioni. A tutti voi e a tutti noi auguro un buon 2025, ritroviamoci tutti insieme, avremo tantissime opportunità per conoscerci di più. Buon anno"



