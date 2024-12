Neonato morì 12 giorni dopo parto, medici e ostetriche indagati

E' morto la vigilia di Natale ad appena 12 giorni e dopo un parto che i genitori hanno vissuto come un incubo. Per la morte del piccolo la procura di Genova ha aperto una inchiesta per omicidio colposo e indagato due medici ginecologi e due ostetriche dell'ospedale San Martino. Secondo mamma e papà, che tramite l'avvocato Fabio Panariello hanno presentato un esposto, il personale avrebbe somministrato il farmaco Angusta per indurle il parto "senza avvisarla degli effetti e senza farle firmare il consenso informato". Inoltre, non le sarebbe stato fatto il taglio cesareo come dalla donna chiesto e l'anestesista sarebbe arrivato solo a tarda notte.

Nella loro denuncia i due genitori, entrambi 34 anni, hanno puntato il dito in particolare contro il ginecologo responsabile di quella notte, adesso tra i quattro indagati. "Non è mai stato presente alle operazioni del parto - si legge nell'esposto - nonostante fosse stato presentato come medico responsabile tanto da firmare il foglio di dimissioni". Sempre il sanitario "è stato condannato nel 2008 per la morte di un neonato dopo avere rifiutato di fare il taglio cesareo ed è stato ancora condannato nel 2015 per avere rifiutato, in quanto medico obiettore, l'interruzione di gravidanza a due pazienti".

Il pubblico ministero Giuseppe Longo del pool Sanità e lavoro, coordinato dall'aggiunto Francesco Pinto, ha dato oggi l'incarico per l'autopsia. L'esame dovrà chiarire se vi sia un nesso di causalità tra la morte e la somministrazione del farmaco e il mancato ricorso al taglio cesareo.



