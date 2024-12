In ventimila alla prima serata del Tricapodanno di Genova

Tre serate in piazza De Ferrari per salutare in musica il 2024 e dare il benvenuto al 2025. Tre spettacoli a ingresso libero che certamente richiameranno una folla di giovani, attratti dai nomi di richiamo che saliranno sul palco montato nella piazza centrale genovese. Si è iniziato ieri sera a scaldare i motori con il Deejay Time Show.

Una piazza strapiena, oltre 20 mila persone, si è fatta trasportare negli anni Novanta da alcuni fra i più popolari deejay d'oggi come Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Ad aprire e chiudere la serata il local Luis Dj, a presentare il giovane speaker e youtuber genovese Samu Mara. Questa sera a partire dalle ore 21 secondo appuntamento dedicato a giovani e giovanissimi con Genova Rap in piazza 2.0! Sul palco saliranno tre tra i principali protagonisti della musica trap e rap nazionale: Ele A, Madman e Noyz Narcos. Apriranno l'evento Dope Djset con Dj Kamo, Mr Phill, Spike e Genovarabe con Helmi Sa7bi, Sayf, Sossy.

Presenteranno la serata Samu Mara e Effe. Infine domani sera il pubblico potrà assistere a una vera e propria maratona musicale presentata dalle attrici Serena Garitta e Alice Arcuri.

Interverranno il giovane duo genovese "Questo e Quello" e poi i big: La Rappresentante di Lista e Alessandra Amoroso i cui brani accompagneranno il pubblico fino alla mezzanotte. A calcare il palco di De Ferrari subito dopo lo scoccare del nuovo anno, sarà il gruppo genovese per eccellenza: gli Ex-Otago. La serata proseguirà fino alle 2 con la musica del dj Max Giannini.





