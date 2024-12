Arrestato mentre tenta di appiccare il fuoco nell'Imperiese

I carabinieri forestali della valle Argentina, nell'entroterra di Taggia, hanno arrestato con l'accusa di incendio doloso un pregiudicato di 75 anni sorpreso mentre tentava di accendere il fuoco in località Binelle, nel territorio comunale di Montalto Carpasio. L'uomo, che viveva in un fabbricato rurale alle pendici del Monte Faudo, è sospettato di aver appiccato più roghi nella vallata. Le indagini, infatti, sono partite in seguito ad alcuni incendi, anche di vaste dimensioni, divampati negli ultimi giorni. I militari lo hanno immortalato mentre cercava di accendere il fuoco utilizzando dell'erba secca. Considerati i numerosi precedenti e la ripetuta inottemperanza al divieto di dimora nel comune di Montalto Carpasio, il gip di Imperia oggi ha convalidato l'arresto.





