Disposte misure sicurezza per Claudio Scajola dopo minacce

"Dopo la frase minacciosa e violenta, assolutamente deprecabile, ho disposto, d'intesa con il questore l' immediata intensificazione delle misure di sicurezza per il sindaco di imperia con servizi effettuati dalle forze dell'ordine a tutela dell'interessato". Lo ha dichiarato all'ANSA il prefetto di Imperia, Valerio Massimo Romeo, intervenendo sul caso della frase minacciosa scritta il giorno di Natale, contro Claudio Scajola, sindaco di Imperia e presidente della Provincia. "Scajola, per te infame ci son le lame", era la scritta in rosso comparsa su un muro di Castelvecchio.

"Auspico che simili azioni non vengano più compiute, e che l'autore possa essere al più presto individuato nell'ambito dell' attività investigativa attivata". Sul caso sono, comunque, in corso indagini da parte del ministero dell'Interno per capire anche la matrice di queste affermazioni. "E' frutto di qualche deficiente - aveva commentato Scajola -, folle o esasperato, ma bisogna sempre essere molto vigili e bisogna insegnare a chi parla di pensare prima".



