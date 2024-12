Dal Mit 100mila euro per restauro cattedrale di Ventimiglia

Il ministero delle Infrastrutture, con lettera firmata dal ministro Matteo Salvini, ha annunciato che finanzierà il restauro interno della cattedrale di Ventimiglia Alta con un contributo di circa centomila euro. Lo ha annunciato, stamani, il sindaco della città di confine Flavio Di Muro (Lega) a margine dell'apertura della Porta Santa nella cattedrale nel centro storico a opera del vescovo.

"Si tratta di un fondo del Mit - ha spiegato il primo cittadino - che viene elargito per ristrutturare chiese e beni ecclesiastici ovviamente intesi anche come monumenti storici a forte valenza culturale e turistica, e non solo come luoghi di culto - ha detto Di Muro -. Grazie a questa filiera istituzionale abbiamo ottenuto questo contributo, di cui il vescovo è a conoscenza, per cui la nostra amministrazione farà da stazione appaltante nel 2025. È un intervento simbolico in quanto la cattedrale, sede della Diocesi di Ventimiglia e Sanremo, sarà l'unica Porta Santa della zona per tutto l'anno giubilare 2025". "Ventimiglia è una città episcopale - ha sottolineato il vescovo Antonio Suetta -, nel senso che le radici della storia non si cancellano".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA