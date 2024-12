Calcio: Spezia spento regala 2 gol al Bari e chiude male il 2025

Comincia male il girone di ritorno dello Spezia. La squadra di Luca D'Angelo cade in casa del Bari per 2-0 al termine di una partita in cui è apparsa in netto debito d'ossigeno dopo quasi quattro mesi di campionato oltre ogni aspettativa. Sin dai primi secondi, con Salvatore Esposito a sbagliare l'avvio di gara e offrire un'occasione a Benali, i bianchi hanno faticato a gestire il pallone e servire le punte Pio Esposito e Soleri, scelte obbligate dopo l'infortunio di Di Serio. A dare sbocco al predominio tattico del Bari arriva un pasticcio del portiere Gori e del difensore Mateju, che non rinviano un pallone nella loro disponibilità e danno modo a Falletti di guadagnarsi un rigore che lo stesso attaccante realizza al 42'. Lo Spezia prova a scuotersi al rientro in campo, ma subisce il raddoppio al 57' quando un tiro del solito Falletti centra il palo e viene deviato nella propria porta dallo sfortunato Wisniewski. D'Angelo prova con i cambi, ma il brio portato da Candelari e Degli Innocenti viene sprecato da Salvatore Esposito, che calcia addosso a Radunovic da due passi (62'), e poi dal fratello Pio Esposito che centra il palo di testa dall'area piccola (80'). Seconda sconfitta in campionato e testa della classifica che scappa. E' a +8, saldamente nelle mani del Sassuolo.



