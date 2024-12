Ubriaco cerca di bloccare auto per tornare a casa, multato

Ubriaco esce dalla discoteca ma, non avendo né patente né auto, cerca di bloccare le auto che passano per farsi riportare a casa. Gli autisti l'hanno scansato poi qualcuno ha chiamato i carabinieri.

E' successo all'esterno di una discoteca tra Cavi di lavagna e Chiavari. Dopo aver cercato di fermare le auto che passavano e che l'hanno schivato per un pelo, ha cercato di fare la stessa cosa con la 'Gazzella' dei carabinieri intervenuta per evitare che qualcuno si facesse del male. I carabinieri lo ha fermato mentre camminava barcollando alle 2,30 del mattino in cerca di un passaggio per rientrare. Il ragazzo è stato identificato e dopo una sommaria verifica delle condizioni gli è stato contestato contestato l'articolo 688 del codice penale e multato per ubriachezza molesta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA