Striscione tifosi Sampdoria contro cronista, indaga Digos

La Digos indaga dopo che alcuni tifosi della Sampdoria hanno esposto, durante la partita Sampdoria - Carrarese, uno striscione contro il giornalista Michele Varì di Primocanale. Lo stesso cronista ha fatto denuncia ieri in Questura. Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno immortalato diversi tifosi in maniera nitida. Non è escluso che nei prossimi giorni possano arrivare le prime identificazioni.

Dopo la partita l'Associazione Ligure dei Giornalisti e Ussi Liguria hanno espresso "piena e totale solidarietà al collega oggetto di un attacco da parte di sedicenti tifosi della Sampdoria che hanno esposto uno striscione allo stadio attaccando il giornalista "colpevole" a loro dire di avere unicamente svolto il proprio lavoro".



