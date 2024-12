Torna il TriCapodanno a Genova, per Bucci 'occasione unica'

Una previsione di oltre 40 mila persone a serata per il TriCapodanno che vedrà alternarsi, sul palco allestito in Piazza De Ferrari, il Dee Jay Tome Show, domenica 29 dicembre, con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso, il Genova Rap In Piazza, il giorno successivo, con tre tra i principali protagonisti della musica trap e rap nazionale: Ele A, Madman e Noyz Narcos, per concludersi con il concerto di Capodanno, presentato da Serena Garitta e Alice Arcuri, con La Rappresentante di Lista, Alessandra Amoroso e gli Ex-Otago.

"Il Tricapodanno è un'occasione unica per celebrare la nostra città e la nostra regione, unendo in piazza musica, cultura e socialità - ha detto il governatore Marco Bucci - con eventi che non solo animano il nostro territorio, ma rappresentano anche un volano per il turismo e un'occasione per mostrare il meglio della nostra accoglienza". Un evento che ha visto unire le forze per organizzare un evento di alto livello.

"La Regione ha dato il suo contributo con un grande lavoro di squadra - ha ricordato il vicepresidente e assessore ai Grandi Eventi Alessandro Piana - con Comune e operatori del settore turistico. Siamo orgogliosi di aver contribuito a un'iniziativa che, anno dopo anno, si rafforza, promuovendo la Liguria e offrendo momenti indimenticabili a chi decide di venire a trascorrere gli ultimi giorni dell'anno nella nostra Regione".

"Anche quest'anno la nostra città si trasforma in un palcoscenico di musica, spettacolo e divertimento, con artisti di fama nazionale e talenti locali pronti a farci ballare e vivere emozioni uniche - aggiunge Federica Cavalleri, consigliera delegata ai Grandi eventi Comune di Genova -Genova è pronta a brillare e ad accendere l'entusiasmo di tutti. Vi aspettiamo numerosi per brindare insieme al nuovo anno e vivere momenti indimenticabili nella nostra piazza De Ferrari, cuore pulsante della città". Il Tricapodanno diventa anche volano per un turismo sempre più destagionalizzato. "Giovani talenti e grandi nomi del panorama musicale italiano, in un perfetto mix, si esibiranno sul palco di Piazza De Ferrari per tre serate uniche, dedicate a genovesi e turisti - ha concluso l'assessore comunale al Turismo, Alessandra Bianchi - con le quali siamo pronti a dare il benvenuto al nuovo anno. Sarà un 2025 in cui vogliamo continuare ad essere protagonisti, a partire dal prestigioso riconoscimento di Lonely Planet come città Best in Travel, unica meta italiana".



