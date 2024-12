Sanremo, Guaccero e Corsi al PrimaFestival

Bianca Guaccero e Gabriele Corsi sono i conduttori del PrimaFestival, la striscia che nella settimana di Sanremo (11-15 febbraio) anticiperà su Rai1 le serate dello show. Inviata all'interno dell'Ariston Mariasole Pollio.

L'ufficializzazione è arrivata da Carlo Conti, durante il Tg1 delle 13.30 di oggi.

"I conduttori del PrimaFestival sono la bellissima e bravissima Bianca Guaccero, l'effervescente Gabriele Corsi e la modernissima Maria Sole Pollio, inviata all'Ariston per raccogliere le emozioni dei cantanti", ha detto il conduttore e direttore artistico.

Da sabato 8 fino al 15 febbraio, subito dopo il Tg1 delle 20, torna dunque, per la nona volta, il PrimaFestival che accompagnerà il pubblico verso la 75/ª edizione del Festival di Sanremo.

Ogni sera, Guaccero, Corsi e Pollio offriranno uno sguardo esclusivo e dinamico su ciò che accade sul palco, dietro le quinte e nel mondo social che ruota intorno al Festival. Con stili e approcci complementari, i conduttori condurranno gli spettatori, attraverso interviste, curiosità e momenti inediti, alla scoperta dell'essenza del Festival più amato dagli italiani.

Come da tradizione consolidata, PrimaFestival sarà anche il primo programma ad accendere i riflettori sui 30 protagonisti della gara. Lunedi 10 l'iconico red carpet sarà interamente trasmesso e commentato dal trio.



