Incendio sulle alture nell'imperiese, attivato elicottero

Un incendio è in corso dalla serata di ieri sulle alture di Pietrabruna, nell'entroterra imperiese. Non ci sono abitazioni minacciate dalle fiamme e squadre di vigili del fuoco e volontari hanno presidiato tutta la notte la zona, per monitorare l'evolversi della situazione.

In mattinata è intervenuto un elicottero dell'Aib e non si esclude che possa essere richiesto anche l'intervento del Canadair. Le fiamme sono state alimentate dal forte vento, che nelle ore scorse ha interessato il Ponente della Liguria. Un altro incendio, divampato nel pomeriggio di ieri sulle alture di Montalto-Carpasio, in alta valle Argentina, è invece considerato sotto controllo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA