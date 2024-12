Gru crollata su Rsa Genova, undici persone indagate

Ci sono undici persone indagate per il crollo della gru che a novembre è finita su una Rsa in via Chiodo, nel quartiere Castelletto a Genova. Il pubblico ministero Giuseppe Longo con l'aggiunto Francesco Pinto, hanno iscritto i montatori, i fornitori, i certificatori, i vertici dell'impresa che l'ha noleggiata. Si tratta di un atto tecnico per consentire a tutti di poter partecipare alla perizia con un proprio consulente. Secondo gli investigatori, all'origine del crollo ci sarebbe la mancata manutenzione del macchinario. Per questo già subito dopo l'incidente gli ispettori della Asl3 avevano contestato una contravvenzione.

Il pm ha disposto una consulenza tecnica chiedendo a un esperto di capire se il crollo sia stato causato da "difetti di progettazione o costruzione" o, ancora, se vi sia stata una "preesistenza di vizi non accertati o una erronea installazione o la mancanza di corrette verifiche sullo stato della medesima dopo l'installazione". Il consulente dovrà anche accertare anche se l'incidente sia stato causato "dal verificarsi di una condizione di carico maggiore di quella ammessa o un errato utilizzo o altra criticità".

Dieci giorni fa la gru è stata rimossa e sono iniziate le operazioni per riasfaltare la strada. Sono ancora sistemati in altre strutture i 93 anziani che allontanati un mese fa subito dopo il crollo.



