Declassamento Archivio Stato Genova, Giuli 'buone notizie'

"Certo che ci sarà una soluzione per l'Archivio di Stato, ci saranno buone notizie in tempi brevissimi". Lo ha detto il ministro della Cultura Alessandro Giuli al termine di un incontro in regione Liguria. Una visita lampo che è stata l'occasione per affrontare un tema cruciale, quello del declassamento sul quale il consiglio regionale si era espresso all'unanimità per chiedere la revoca.

"Sono a Genova in visita privata - ha detto - ma non esiste una visita privata quando si viene in questa città. Bisogna salutare il sindaco, il governatore e parlare di cose belle, ad esempio l'Archivio di Stato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA