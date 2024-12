Calcio: Crisi Samp, senza vittorie da ottobre

Il pareggio di ieri sera ha certificato il malessere di una Samp che dopo essersi fatta fermare da una Carrarese in inferiorità numerica. Adesso i blucerchiati si preparano per per la sfida casalinga col Pisa, domenica. L'ennesimo test da non sbagliare per una squadra che non vince da 9 partite. L'ultimo successo risale ad ottobre col Mantova. Nemmeno la cura di Leonardo Semplici sta funzionando con tre pareggi in altrettante partite e la classifica piange con appena 20 punti in piena zona play out con tre punti appena dall'ultimo posto in classifica.

È vietato sbagliare per i blucerchiati che hanno bisogno velocemente a metà del campionato di incominciare a fare punti per evitare di trasformare questa stagione in un incubo sportivo



