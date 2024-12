Botti e alcol, ordinanza di sicurezza del Comune di Genova

Divieti sulla detenzione e utilizzo di fuochi d'artificio in aree pubbliche su tutto il territorio comunale, ma anche di spray urticanti e bevande in contenitori di vetro o metallo, diverse indicazioni per la somministrazione degli alcolici con deroghe sugli orari di attività di locali e circoli. Sono alcuni dei punti dell'ordinanza del Comune di Genova firmata dal vicesindaco reggente Pietro Piciocchi su proposta degli assessori alla Sicurezza e al Commercio Sergio Gambino e Paola Bordilli.

L'ordinanza, pubblicata sull'albo pretorio, scatterà il 29 dicembre, e andrà avanti fino alla notte di San Silvestro e alla mattina del 1 gennaio. Per quanto riguarda i fuochi d'artificio, il possesso e l'utilizzo sono comunque già normati dal regolamento comunale. L'ordinanza prevede regimi differenziati a seconda che si parli del territorio comunale o delle aree interessate dagli spettacoli del cosiddetto Tricapodanno, con maggiori restrizioni nell'area di piazza De Ferrari e zone limitrofe proprio in occasione dei concerti del 29, 30 e 31 dicembre.

L'inosservanza del dispositivo dell'ordinanza, fatte salve le sanzioni, anche penali, previste dalla normativa vigente, saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro. Il materiale detenuto illegalmente sarà sequestrato.

Vista la particolarità delle due notti di festeggiamenti, oltre ai divieti ci saranno anche delle deroghe: le attività di somministrazione di cibi e bevande, quelle di artigianato alimentare nonché i circoli privati potranno proseguire senza limiti temporali. Vietata però la vendita in contenitori di vetro o metallici. Anche i brindisi in piazza, per chi volesse portarsi qualcosa da bere da casa, non saranno consentiti se non in contenitori di plastica o cartone.



