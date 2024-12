Tamponamento moto-auto in A10, 4 chilometri di coda

Tamponamento in A10 tra i caselli di Voltri e Arenzano, in direzione Ventimiglia, che ha coinvolto un motociclista e un'auto con a bordo madre e figlia di 13 anni.

Secondo quanto appreso, il motociclista avrebbe tamponato l'auto finendo poi sull'asfalto. Sul posto ambulanze e automedica. Il motociclista, trasferito al San Paolo di Savona avrebbe subito l'amputazione del mignolo. Madre e figlia sono state portate a Savona per precauzione visto hanno solo ferite superficiali.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico: 4 i chilometri di coda.

Tamponamento in galleria A26, code fino a 7 km poi smaltite

Nessun ferito, sul posto Polstrada e tecnici Aspi

Un tamponamento tra alcune auto avvenuto all'interno di una galleria in A26 tra Masone e Ovada ha stamani provocato code fino a 7 km. Sul posto sono intervenuti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polstrada e i soccorsi medico-sanitari. Nessuno è rimasto ferito. Il traffico in giornata è tornato alla normalità.

