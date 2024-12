Spezia pareggia in pieno recupero ed è terzo al giro di boa

Lo Spezia pareggia con il Mantova nell'ultimo turno del girone d'andata della serie B al termine di una partita nervosa. Il decisivo gol dell'1-1 dei bianchi arriva solo al 93' dopo un lungo dominio del gioco che genera ben 26 tiri, di cui però solo cinque in porta. Merito della squadra di Possanzini (espulso nel secondo tempo) che si difende con ordine con l'uomo in meno per oltre un'ora di gioco dopo il rosso per doppia ammonizione rimediato da Brignani. Poco prima Dibenedetto aveva finalizzato con un colpo di testa nell'angolo un contropiede orchestrato da Galuppini per il vantaggio degli ospiti (18'). Il gol subìto scuote lo Spezia, che prenderà due pali con Pio Esposito (20') e Degli Innocenti (62') e si vedrà annullare una rete, Pio Esposito l'autore, per un fuorigioco millimetrico di Bertola (65'). Soleri e Di Serio sprecano poi a tu per tu con Festa nella stessa azione (81'). In una delle ultimissime occasioni Salvatore Esposito calcia dalla distanza, sulla respinta di pugni arriva Bertola che mette al centro per il tocco vincente di Falcinelli (93'). Lo Spezia chiude il girone d'andata al terzo posto con 38 punti in classifica e una sola sconfitta al passivo.



