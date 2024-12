'Spaccate' con i tombini per rubare, due arresti e una denuncia

Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri e uno denunciato perché ritenuti autori di altrettante spaccate avvenute in alcuni esercizi commerciali di Voltri. I tre, tra le ore 2 e le 3 della scorsa notte hanno asportavano beni vari, denaro contante e generi alimentari di cui sono stati trovati in possesso. La refurtiva è stata riconsegnata ai legittimi proprietari. Indagini sono in corso per verificare il loro eventuale coinvolgimento in altri episodi simili.



