Ragazzo di 19 anni ferito da botti, rischia di perdere mano

Un ragazzo di 19 anni è rimasto ferito a una mano la notte scorsa a causa dell'esplosione di un petardo. La ferita, secondo quanto appreso, sarebbe grave. E' successo a Campomorone, in piazza Marconi, nel pieno centro del paese. Sul posto sono accorsi i militi della Croce Bianca di Mignanego insieme all'automedica del 118 di Genova e ai carabinieri.

Il ragazzo è stato trasferito al pronto soccorso del Policlinico San Martino in codice rosso con diverse ustioni, un trauma facciale e soprattutto gravissime lesioni alla mano che rischiano di causarne l'amputazione. In corso le indagini dei carabinieri.



