Feriti e un minore in coma etilico nella notte a Sestri Levante

Tre feriti e un minorenne in coma etilico: è questo il bilancio della notte nel porticciolo di Sestri Levante dove si trovano due discoteche. Sirene spiegate delle pubbliche assistenze, del 118 e dei carabinieri hanno squarciato il silenzio della Bimare prima alle 2,30 per un ragazzo di 19 anni con ferite alla testa e dal volto, poi per una maxi rissa alle 4,30 con due ragazzi di 18 e 22 anni feriti agli arti e alla testa, tutti ricoverati al pronto soccorso di lavagna e medicati.

La notte al pronto soccorso di Lavagna si è conclusa con il ricovero di un diciassettenne in coma etilico. Sulle risse stanno indagando i carabinieri mentre non si escludono provvedimenti a carico dei due locali da ballo che in teoria dovrebbero assicurare sicurezza anche sul piazzale Marinai d'Italia.



