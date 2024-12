Tra marzo e luglio 2025 a Sarzana grande mostra de Chirico

Sarzana ospiterà tra marzo e luglio 2025 una grande mostra dedicata a Giorgio de Chirico che sarà allestita nelle sale della Fortezza Firmafede. La mostra "Giorgio de Chirico. La Metafisica della creazione", prodotta da Associazione Metamorfosi in collaborazione con il Comune di Sarzana, presenterà una selezione di opere provenienti dalla Fondazione Giorgio e Isa de Chirico di Roma.

"E' un orgoglio per la nostra città ospitare questa mostra-evento di De Chirico, uno dei più grandi artisti italiani del XX secolo - dichiara la sindaca Cristina Ponzanelli -.

Sarzana dà risalto a quella che è la sua naturale identità di città ricca di storia e di cultura". La mostra è curata da Lorenzo Canova.

"Abbiamo pensato alla nostra Fortezza come a un grande spazio d'arte moderna e contemporanea, in cui possano dialogare artisti locali e i grandi artisti del nostro tempo - dichiara l'assessore alla cultura Giorgio Borrini -. Cominceremo da questa primavera, anche grazie ai lavori realizzati dal Ministero della Cultura - Direzione regionale, che ringraziamo.

Grandi mostre, il rilancio della Mostra Nazionale dell'Antiquariato, valorizzazione degli artisti locali e grandi eventi culturali rappresentano, insieme, un'importante opportunità di promozione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA