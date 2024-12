Spezia, riapre la curva Ferrovia ed è subito tutto esaurito

La curva Ferrovia dello stadio "Alberto Picco" della Spezia verso il sold out. Il settore dei tifosi di casa, oltre 4mila posti a sedere, riapre il 26 dicembre in occasione della partita contro il Mantova dopo essere rimasto chiuso per circa due mesi per permettere i lavori di realizzazione della copertura. La scorsa settimana le prove di carico hanno dato via libera all'utilizzo della struttura, che deve ancora essere completata con la pannellatura, operazione che sarà svolta durante la prossima pausa invernale del campionato di serie B.



