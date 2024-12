Sindaco del Savonese minacciato, proiettile con iniziali incise

Il sindaco di Carcare (Savona), Rodolfo Mirri, ha denunciato questa mattina in una conferenza stampa di essere stato minacciato ricevendo a casa una busta contenente un proiettile con incids le sue iniziali.

"Ero ricoverato per una colica renale - ha raccontato ai giornalisti - quando mia moglie e mio figlio mi hanno avvisato di aver trovato nella cassetta della posta un proiettile con le mie iniziali incise. Solo questo: una busta giallastra, sporca, con la scritta geometrica 'Al sindaco Mirri' e all'interno solo il proiettile". Mirri ha ovviamente denunciato tutto alle forze dell'ordine: "Ora tutto è affidato alle indagini. Sono state visionate le telecamere presenti vicino alla mia abitazioni e vedremo se emergerà qualcosa".

Sulle ragioni della minaccia, al momento il sindaco non ha spiegazioni: "Mi auguro sia un mitomane. Non ho alcun sospetto particolare, o quanto meno so di non aver fatto nulla di grave.

Personalmente ne esco molto rafforzato, ci ho sempre messo la faccia e continuerò a farlo. Non abbiamo scheletri negli armadi, non abbiamo tolto appalti, siamo onesti e trasparenti. Andremo avanti senza timori".



