La Sampdoria pareggia a Cremona, in evidenza il portiere

Cremonese-Sampdoria finisce 1-1 dopo che i blucerchiati avevano chiuso in vantaggio il primo tempo. La Sampdoria resiste agli attacchi dei padroni di casa che per tutta la gara hanno tenuto in mano il controllo del gioco. Alcune grandi parate del portiere blucerchiato hanno consentito ai liguri di portare a casa un prezioso punto. Il vantaggio è stato propiziato da un errore in difesa dei padroni di casa, un passaggio sbagliato al portiere che è stato sfruttato da Bellemo.

Le parate di Ghidotti hanno frenato la Cremonese che cercava la vittoria per avvicinare le prime ma ha dovuto fare i conti anche con la ritrovata compattezza difensiva degli ospiti. La rete del pari è arrivata al 16' con Vazquez, poi gli assalti lombardi risultati alla fine vani. Il pari serve a muovere la classifica della Sampdoria che ora deve trovare di nuovo la via del gol.



