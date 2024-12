Napoli torna in testa ma che fatica col Genoa

Il Napoli batte 2-1 il Genoa a Marassi in uno degli anticipi della 17/a giornata del campionato di Serie A. Decisivi i gol di Anguissa (15') e Rrahmani (23').

Per i padroni di casa a segno Pinamonti (51').



Prima sconfitta per il Genoa di Patrick Vieira che cade in casa contro il Napoli che torna temporaneamente in testa alla classifica, in attesa della gara dell'Atalanta con l'Empoli, domani. Genoa che non ha però demeritato ed ha avuto la forza di non crollare dopo i gol di Anguissa e Rrhamani ai quali ha risposto con Pinamonti, per l'1-2 finale. Meret fondamentale nel secondo tempo quando i rossoblù hanno schiacciato il piede sull'acceleratore sfiorando il pareggio in più occasioni. Nel Genoa novità Vitinha esterno d'attacco con Miretti arretrato a centrocampo e Thorsby che parte dalla panchina. Come atteso invece è Juabn Jesus a sostituire l'infortunato Buongiorno in difesa nel Napoli mentre in attacco ancora fiducia a Neres con Kvaratskhelia in panchina. Napoli che parte forte schiacciando il Genoa e colpendo già al 5' una traversa con un colpo di testa di Lukaku. Il Genoa risponde con Vitinha che all'11' non sfrutta però al meglio una volata di Zanoli dalla destra facendosi respingere la conclusione. E' solo una fiammata subito spenta degli ospiti che anzi al 15' passano in vantaggio. Cross di Neres da sinistra, Anguissa svetta in mezzo ai difensori rossoblù battendo Leali. La botta è forte e il Genoa non riesce a reagire soffrendo il possesso palla della squadra di Conte che poco dopo raddoppia. Lobotka fa spiovere una punizione dalla trequarti in area, Rrhamani di testa in mischia supera Leali. La squadra di Conte ha in mano la gara ma il Genoa non crolla e inizia ad alzare il baricentro producendo però solo una punizione di Pinamonti di poco alta. Ben diversa la ripresa con gli uomini di Conte che provano a controllare la gara ma si scontrano con la voglia dei padroni di casa di raggiungere il pareggio nella prima gara della nuova proprietà salutata con uno striscione nei Distinti "Benvenuto Dan!" indirizzato a Dan Sucu l'imprenditore rumeno che ha ora la maggioranza delle azioni dei rossoblù. E dopo appena un minuto Martin libera Pinamonti in area, palla sul secondo palo e Meret vola a deviare in angolo. Al 6' il gol che riaccende le speranze del Genoa. Viitnha ruba un pallone sulla trequarti, si libera di due difensori e serve Pinamonti che piazza un rasoeterra perfetto. Il Genoa ci crede e al 20' ancora Meret in volo su colpo di tedsta di Badelj a salvare la propria porta. Vieira prova a cambiare inserendo Thorsby ed Ekuban mentre Conte risponde con Kvarastkhelia e Simeone. Al 33' Pinamonti crossa in area piccola ma nessuno raccoglie. Il Napoli subisce il gioco dei padroni di casa e prova in contropiede senza però riuscire a impensierire Leali. Al 39' Pinamonti ci prova di testa, deviazione di Balotelli e Meret in tuffo salva. E ancora Balotelli al 45' sfiora il pareggio ma Meret nega la gioia del gol all'attaccante. Finisce tra gli applausi di entrambe le tifoserie. Il Napoli per la vittoria, il Genoa per la prestazione.

