Fiamma dritta per il Confeugo, buon auspicio per Genova

Un Confeugo di buon auspicio: la fiamma dritta ha annunciato un 2025 sereno e prospero per la città. Si è rinnovata questo pomeriggio l'antica cerimonia che deriva da una tradizione della Repubblica di Genova, documentata dal secolo XIV ma probabilmente più antica.

"La fiamma dritta è di buon auspicio per il 2025, che sarà un anno di grandi sfide per tutti noi e per Genova, all'insegna dei valori della nostra comunità che si ritrova unita, anche in occasioni come quella di oggi, per celebrare le nostre tradizioni - ha detto il facente funzioni sindaco Pietro Piciocchi - Non nascondo l'emozione per il battesimo del mio genovese, che ho esercitato in questi giorni perché ci tenevo a onorare una tradizione che in questi anni è stata fortemente valorizzata, diventando un appuntamento molto caro nel ricco calendario delle iniziative di piazza a Genova".

"Anche quest'anno siamo qui, in piazza De Ferrari e di fronte a Palazzo Ducale, a celebrare la tradizione del Confeugo - commenta il governatore Bucci -. Ci auguriamo che il fuoco dei rami di alloro, la fiamma dritta che ha illuminato questo pomeriggio sia di buon auspicio: abbiamo di fronte a noi tante sfide e tante opportunità, la nostra terra ha dimostrato in questi anni forza e capacità di fronteggiare le difficoltà. Sono sicuro che, proprio per questo, riusciremo a portare a compimento tutti i progetti e gli obiettivi che vogliamo raggiungere nel 2025".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA