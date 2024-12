Catanzaro battuto, Natale con vista su serie A per lo Spezia

Lo Spezia si regala un Natale con vista sulla serie A. La squadra di Luca D'Angelo batte il Catanzaro per 0-1 e appaia al secondo posto il Pisa, sconfitto a Modena, scavalcandolo in virtù della migliore differenza reti.

Decide una rete di Pio Esposito, la nona in campionato per il talento di proprietà dell'Inter che a 19 anni è in piena corsa per il titolo di capocannoniere della serie B. I liguri sfruttano il pressing alto per inibire la manovra dei padroni di casa e li colpiscono al 18' con un tiro potentissimo dell'attaccante dopo un lancio dalle retrovie messo giù da Falcinelli sulla trequarti. Nel secondo tempo il Catanzaro prova il tutto per tutto per pareggiare, finendo con cinque attaccanti in campo, ma trovando nella difesa dello Spezia, la migliore del campionato con sole 10 reti al passivo, un limite invalicabile.

Beffa per Iemmello a cui il check del Var nega un calcio di rigore prima dell'ora di gioco per un fuorigioco, quando l'attaccante aveva già messo il pallone sul dischetto. Nel boxing day lo Spezia ospita il Mantova nella partita che vedrà la curva di casa riaperta dopo i lavori per la costruzione della copertura.



