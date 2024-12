Una donna di 87 anni è stata investita da un'auto questo pomeriggio in via Piacenza nel quartiere di Molassana mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. L'anziana ha riportato un grave trauma cranico e la frattura del bacino. E' stata portata in codice rosso all'ospedale San Martino e si trova ricoverata in rianimazione.

La strada è rimasta chiusa per circa due ore per i rilievi da parte della sezione infortunistica della polizia locale.



