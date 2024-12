Accoltellò il conoscente, denunciato cittadino ecuadoriano

Un cittadino ecuadoriano di 34 anni è stato denunciato per lesioni aggravate e porto d'armi od oggetti atti ad offendere relativamente all'accoltellamento avvenuto ieri a Sampierdarena.

Dalle dichiarazioni del ferito e degli astanti, raccolte dalla polizia gli investigatori avevano identificato il presunto responsabile, un conoscente della vittima col quale aveva litigato per questioni personali. Dopo aver chiamato i soccorsi che hanno portato il ferito all'ospedale di Villa Scassi in codice giallo, le volanti si sono messe alla ricerca del 34enne, scandagliando la sua residenza e i luoghi e i locali da lui solitamente frequentati. L'uomo, che si sentiva alle strette, in tarda mattinata si è recato alla Stazione dei Carabinieri di Sampierdarena per dichiararsi responsabile dell'accaduto.

Condotto in Questura dalle volanti, è stato denunciato e la sua posizione è al vaglio per l'adozione di misure di prevenzione a cura della Divisione Anticrimine.



