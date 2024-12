"Passaggio di proprietà? È stata un'operazione condotta e portata a termine dal nostro amministratore delegato e non è opportuno e corretto che la commenti oggi io in questa sede, anche perché siamo qua per un'altra ragione. È anche un messaggio ai tifosi? I tifosi sono sempre la cosa più importante della società". Lo ha detto il presidente del Genoa Alberto Zangrillo, all'ingresso dell'odierna assemblea della Lega Serie A a Milano.



